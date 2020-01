A Sedgwick, seguradora e consultora global de risco está a colaborar com o Conselho de Seguradores da Austrália (ICA) e de acordo com Brendan Rowbotham, diretor-geral da Sedgwick Austrália, a magnitude dos incêndios registados terá um impacte “importante e de longo prazo” no setor segurador, com perdas já estimadas em 700 milhões de dólares (630 milhões de euros) para esta indústria.

Segundo o jornal The Guardian, que cita uma especialista da Moody´s Analytics, os fogos que há mais de três meses queimam parte da costa leste e sul da Austrália já causaram danos económicos que excedem 4, 4 mil milhões de dólares calculados em perdas da tragédia resultante do ‘Sábado Negro’, de 2009.

Até ao início desta semana, a juntar a mais de 20 vítimas humanas, milhões de animais mortos e milhares de casas destruídas, os incêndios já tinham devastado pelo menos 8,4 milhões de hectares em todo o país, mais de dezoito vezes os 450 mil hectares que o fogo consumiu no ‘Sábado Negro’.

A extensão da área atingida pela atual catástrofe já afeta zonas limítrofes das cidades de Sydney e Adelaide e corresponde a cerca de 90% do território continental de Portugal. Os números avançados pelo The Guardian, com base em dados do ICA, referem mais de 8 200 reclamações de seguro apresentadas até segunda-feira, contabilizando 644 milhões de dólares.

Segundo observa Katrina Ell, economista da Moody´s, a reconstrução pode demorar meses, já que muitos incêndios estão em andamento, e este é apenas o começo da temporada habitual de incêndios florestais. “Pode levar alguns meses até que os esforços passem da contenção de incêndio para a reconstrução”, cita o diário britânico.

Até agora, o governo liderado pelo primeiro-ministro Scott Morrison anunciou um apoio financeiro de 2 mil milhões de dólares (a desembolsar ao longo de dois anos), para atenuar os danos de incêndios que atingem o sudeste da Austrália.