A deputada única do Livre não desfaz o tabu e limita-se a dizer que o partido não vai votar contra o Orçamento do Estado (OE) para este ano. Assim, ficam em aberto as hipóteses de um voto a favor ou de uma abstenção.

“Não tenho intenção nenhuma de estar do lado dos partidos de direita”, começou por dizer Joacine Katar Moreira, em declarações à SIC, depois de os estes terem anunciado o voto contra à proposta do OE. A deputada acrescentou que este OE “não se analisa facilmente” e que “não é satisfatório”.

Minutos depois, em declarações aos jornalistas, e apesar de muita insistência, Joacine não quis revelar o sentido de voto do Livre. “É um OE que nos ilude e que nos desilude”, disse.

Contudo, acabou por dizer que, se o Governo precisar do voto a favor do Livre para aprovar o OE, o Executivo terá de, em troca, “olhar com mais objetividade e investir em áreas fundamentais para o reforço das medidas de aumento de justiça social e de justiça climática”.

Por fim sublinhou que o voto nesta fase da generalidade não “inibe minimamente” o partido de “alterar radicalmente” o voto até à última votação.

(Notícia atualizada às 12h26 com mais informação)