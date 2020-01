PCP não vota contra o Orçamento na generalidade

Na votação na generalidade do Orçamento do Estado (OE), que se realiza nesta sexta-feira, o voto do PCP não vai ser contra. A abstenção do PCP ou do Bloco de Esquerda são suficientes para viabilizar o documento.

Os comunistas deverão assim sinalizar que não se vão opor ao OE, numa conferência de imprensa esta quarta-feira, avança a Renascença (acesso livre), citando fontes envolvidas na negociação orçamental. No entanto, o sentido de voto poderá mudar na votação final global, se não aceitarem algumas exigências do partido.

As negociações entre a esquerda e o Governo têm estado a decorrer. A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, já afirmou que não há condições para o partido votar favoravelmente o documento na generalidade, mas manteve a porta aberta a negociações. Esta tarde há inclusivamente uma nova reunião entre o Governo e os bloquistas.

O secretário-geral do PS garantiu, neste fim de semana, que o Orçamento é trabalhado “até ao último dia”. António Costa mostrou-se confiante de que as negociações vão dar bom resultado, e que o Orçamento terá “votação maioritária na Assembleia da República”.