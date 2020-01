A antiga presidente do PSD criticou esta terça-feira o Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) por estar centrado no equilíbrio das contas públicas e não apostar na recuperação dos serviços públicos nem na redução da carga fiscal, essenciais para o crescimento económico. “No tempo da antiga senhora o Orçamento sempre esteve equilibrado, só que o povo estava na miséria”, disse Manuela Ferreira Leite.

A ex-ministra das Finanças do Governo do PSD liderado por Durão Barroso falava nas jornadas parlamentares do PSD que acontecem na semana em que se vota o OE2020 na generalidade. Ainda esta terça-feira, o líder do PSD vai anunciar o sentido de voto.

Ferreira Leite não deixou uma sugestão de sentido voto ao presidente do PSD que está presente nas jornadas que decorrem ao longo de todo o dia, mas o seu discurso crítico sobre a proposta do Governo que vai a votos na sexta-feira sinaliza que poderá defender o voto contra.

O OE2020 prevê uma taxa de crescimento do PIB de 1,9% este ano, estabilizando face ao ano passado, e um excedente orçamental de 0,2% do PIB. O equilíbrio das contas públicas é, segundo Mário Centeno, o primeiro desígnio do OE2020.

A ex-líder social-democrata considerou que uma “política orçamental não pode de forma alguma ser avaliada pelo défice. É evidente que é algo muito relevante, mas a sua correção não pode ser feita sem que se avalie as consequências“.

Uma das consequências é para a ex-ministra das Finanças a situação em que se encontra o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e deixou uma questão no ar perante os deputados do PSD que participam nas jornadas.

“Qual é argumento para não se lançar mão do SNS?”, questionou a antiga presidente do PSD que desvalorizou o anúncio feito pelo Governo de um reforço da dotação orçamental para o SNS de mais de 900 milhões de euros, por não conhecer os objetivos.

A ex-ministra defendeu que a única forma de baixar o défice de uma forma saudável é através de políticas de crescimento económico que não encontra no OE2020 e considerou que a forma que o Governo encontrou de corrigir o saldo orçamental é como fazer uma “operação sem anestesia”.

“Sem crescimento económico o objetivo do equilíbrio das contas públicas será posto em causa no primeiro dia em que houver alguma crise”, atirou.

(Notícia em atualização)