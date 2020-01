Os transportes canalizam 13,2% das despesas totais das famílias da União Europeia (UE) e, em 2018, totalizaram mais de um bilião de euros, de acordo com dados do Eurostat. Em território nacional, este setor representou 13,4% das despesas, num total de 18,9 mil milhões de euros.

Em 2018, as famílias gastaram 13,2% das suas despesas totais de consumo em transportes, num total de mais de 1,1 biliões de euros, o equivalente a 7,2% do PIB da UE ou a 2.200 euros por habitante, refere o Eurostat. Em termos de categorias, os transportes representaram a segunda maior despesa doméstica, atrás da habitação (24% do total) e dos alimentos e bebidas não alcoólicas (12,1%).

Em Portugal, os gastos com transportes pesam ligeiramente mais no orçamento familiar — 13,4% –, num total de 18,9 mil milhões de euros, o que coloca Portugal em décimo lugar no ranking europeu, ligeiramente acima da média comunitária. Isto equivale a uma despesa de 1.830 euros por pessoa. Comparando com 2017, esta despesa tinha sido de 17,8 mil milhões de euros e representava 13,3% do total. Mas recuando até 2008, Portugal tinha uma despesa de 17,4 mil milhões de euros com este setor (14,5%).

É na Eslovénia que os gastos com transportes mais pesam nos orçamentos das famílias, representando uma fatia de 16,9%, num total de 4,28 mil milhões de euros. Atrás aparece a Lituânia (15,8% e 4,42 mil milhões de euros) e o Luxemburgo (15,8% e 3,17 mil milhões de euros).

Pelo contrário, é na Eslováquia onde pesam menos (6,6% e 3,27 mil milhões de euros), à frente da Croácia (9,7% e 3,62 mil milhões de euros) e da República Checa (10,4% e 10,5 mil milhões de euros). Estes indicadores mostram que, embora o peso seja maior num determinado país, o custo varia de Estado-membro para Estado-membro: na Alemanha foi onde os transportes mais dinheiro canalizaram: 230 mil milhões de euros (13,8% do total).

Entre 2008 e 2018, a fatia das despesas com os transportes nos orçamentos das famílias diminuíram ou mantiveram-se estáveis na maioria dos Estados-membros, diz o Eurostat. A maior queda nestes dez anos foi observada na Roménia, passando de 15,1% em 2008 para 11,2% em 2018.

No mesmo período, as despesas com os transportes aumentaram em nove Estados-membros da UE, com destaque para a Polónia, que passou de 11,7% em 2008 para 12,9% em 2018.