O aumento médio do tarifário nos operadores de transporte da Área Metropolitana de Lisboa (AML) para 2020 será abaixo dos 0,38% propostos pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, informou hoje a AML.

De acordo com a AML, a atualização tarifária para 2020, proposta pelos operadores de transporte público rodoviário, foi aprovada pela Área Metropolitana.

A autarquia metropolitana revelou que o aumento médio proposto pelos diferentes operadores nas tarifas dos títulos de transporte ocasionais (bilhetes simples, de bordo, pré-comprados e unidades intermodais de transporte pré-pagas) e monomodais (tipo passe ou assinatura) “é mais baixo do que o valor da taxa de atualização tarifária de 0,38%, decretado pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes”.

Tal como já havia sido comunicado, os valores dos passes Navegante mantêm-se em 2020, sublinhou.

Estes passes custam um máximo de 30 euros no caso do Navegante Municipal (que permite viajar dentro de um município), 40 euros no caso do Navegante Metropolitano (que permite viajar dentro da Área Metropolitana), 80 euros se for o Navegante Família (que permite aos membros da mesma família viajar pelo custo de dois passes metropolitanos), 20 euros para os utentes com mais de 65 anos e gratuito para crianças até ao fim dos 12 anos.

Na sexta-feira, o Metropolitano de Lisboa informou que os bilhetes diários Carris/Metro/Transtejo e Carris/Metro/CP aumentam cinco cêntimos a partir de 1 de janeiro de 2020.

Já o bilhete Carris/Metro (válido em toda a rede da Carris e do Metro num número ilimitado de viagens durante 60 minutos, contado entre a primeira e a última validação de entrada) mantém o preço de 1,50 cêntimos.

A viagem de metro com o Zapping, título de transporte pré-pago que pode ser usado em vários operadores, e com o cartão bancário Caixa Viva terá um aumento de um cêntimo, passando a custar 1,34 euros.

O passe Carris/Metro/estacionamento passará a ter um custo de 54,60 euros, enquanto o passe Metro/Parque Alvalade XXI irá passar a custar 46,15 euros. Estes dois títulos são válidos por 30 dias.

Todos os restantes títulos válidos no Metro e os passes municipais e metropolitano irão manter os preços atuais.