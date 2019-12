Depois de ter identificado a “fraquíssima qualidade da gestão” como um dos principais problemas das empresas nacionais, o ministro dos Negócios Estrangeiros vem agora pedir desculpa aos empresários. “A minha intenção nunca foi denegrir as empresas portuguesas”, disse Santos Silva, em declarações à TSF.

Numa conferência para graduados portugueses no estrangeiro, o governante considerou que o problema principal das empresas portuguesas está “na sua descapitalização”, seguindo-se logo a “fraquíssima qualidade da gestão” dessas companhias.

Em reação, a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) sublinhou: “Ficámos assim a saber qual a imagem que um dos mais importantes elementos do Governo tem das empresas e empresários nacionais. A perceção confessada diz muito da forma como cumpre no exterior a missão que o país lhe confiou. Promover o investimento externo no país e denegrir injustamente a imagem de empresários e empresas portuguesas não me parece ser exatamente aquilo que se entende como a nobre missão de defesa do interesse nacional”.

Poucos dias depois desta polémica se ter acendido, Santos Silva vem agora pedir desculpa aos empresários, reforçando que não tinha intenção de os ofender. O ministro salienta que as palavras em causa foram ditas num contexto muito particular e admite que não voltaria a utilizar o mesmo argumento.

Ainda assim, Santos Silva nota que há problemas no tecido empresarial nacional que não podem ser disfarçados e insiste na necessidade das empresas contratarem gestores qualificados. “Devemos reconhecer os nossos problemas, não devemos disfarçar os nossos problemas”, diz.

(Notícia atualizada às 12h25)