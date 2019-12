A avaliação que os bancos fazem às casas acelerou em novembro. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), o valor atribuído aos imóveis para efeitos de disponibilização de financiamento aumentou pelo 32.º mês consecutivo, subindo para um novo máximo de 1.312 euros, em média, por cada metro quadrado.

Depois de um aumento de cinco euros (0,4%) entre setembro e outubro, em novembro o valor médio do metro quadrado subiu 8 euros (0,6%), passando de 1.304 para 1.312 euros. Em comparação com o período homólogo, o valor médio das avaliações cresceu 8,0%.

O valor médio da avaliação bancária das casas fixado no último mês é o mais elevado do histórico do gabinete público de estatísticas, cujo início remonta a setembro de 2008. Este indicador acompanha assim a evolução dos preços das casas em Portugal que continuam a crescer.

Açores brilha na subida. Avaliações no Algarve disparam num ano

A nível regional, “a maior subida face ao mês anterior registou-se na Região Autónoma dos Açores (1,5%)“, nota o INE. Este aumento representa quase o triplo do verificado na média nacional.

“As únicas descidas foram observadas na Região Autónoma da Madeira (-0,3%) e no Norte (-0,2%)”, acrescenta o gabinete de estatíticas.

Já quando se olha para a evolução das avaliações dos bancos no espaço de um ano, “a variação homóloga mais elevada para o conjunto das avaliações verificou-se no Algarve (10,3%)”, diz o INE. “A menor foi registada na região do Centro (5,3%)”, remata.

(Notícia atualizada às 11h08 com mais informação)