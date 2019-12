Bernardino Meireles, presidente de administração da António Meireles, empresa nortenha com mais de 80 anos de existência, deseja que “Portugal tenha um crescimento económico superior à média europeia e que a indústria transformadora portuguesa consiga superar as dificuldades de uma economia mundial em abrandamento”.

As últimas previsões do Fundo Monetário Internacional apontam para um crescimento mundial, em 2020, de 3,4%, menos 0,1 pontos percentuais, face às anteriores projeções feitas em julho. Ainda mais pessimista, a OCDE aponta para uma progressão do PIB mundial de 3%, no próximo ano. Ora Bernardino Meireles deseja que as empresas portuguesas consigam diversificar os destinos para os quais exportam e abandonar a dependência de um único mercado, como acontece com 70% das exportadoras nacionais.

Com o ano a entrar na reta final, em resposta a um desafio colocado pelo ECO, conheça os desejos do presidente de administração da António Meireles, para o país, para o setor e para a sua própria empresa.

Um desejo para o país

Que o programa do XXII Governo nos grandes desafios estratégicos seja cumprido e superado para que Portugal possa ter um crescimento da economia superior à média europeia. Bernardino Meireles pede que o programa do Governo seja cumprido e que respeite todos os compromissos europeus e internacionais.

Um desejo para o seu setor

Que a indústria transformadora consiga superar as dificuldades de uma economia mundial em abrandamento e diversifique os mercados de exportação para que não fique tão dependente de um único mercado de exportação como acontece atualmente com 70% das nossas empresas exportadoras.

Um desejo para a sua empresa

Que a António Meireles consiga reforçar internamente a sua marca sendo reconhecida pelo mercado português como uma referência em eletrodomésticos de qualidade e prossiga no caminho da diversificação das exportações para assegurar um crescimento sustentado.

3 desejos para 2020 é uma série de artigos a antecipar o que vai acontecer no próximo ano, nos mais variados domínios. Desafiámos políticos, empresários, gestores, advogados, reguladores, sindicatos e patrões a revelarem três desejos para o próximo ano: 1) Um desejo para o país, 2) Um desejo para o seu setor e, finalmente, 3) Um desejo para a empresa / entidade que gerem. Todos os dias, até ao final do ano, não faltarão desejos aqui no ECO.