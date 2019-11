Receios de um abrandamento global da economia fizeram tremer Wall Street no arranque desta sessão, numa altura em que a incerteza em relação ao acordo comercial com a China persiste. Dados económicos desanimadores e uma revisão em baixa das previsões da Cisco penalizaram o sentimento nas bolsas norte-americanas.

O crescimento da produção da China desacelerou significativamente mais do que o esperado em outubro e a Alemanha mal evitou uma recessão, enquanto a economia do Japão praticamente parou. A acrescentar a estes dados, as negociações comerciais entre os EUA e a China continuam com avanços e recuos, com os chineses a reforçarem que a redução de taxas é uma “condição importante” para chegar a acordo.

Perante estas perspetivas, os principais índices de referência recuaram. O S&P 500 arranca a sessão a cair 0,13% para os 3.090,05 pontos. O industrial Dow Jones segue a desvalorizar 0,07% para os 27.763,03 pontos, bem como o tecnológico Nasdaq, que recua 0,25% para os 8.461,06 pontos.

A pesar no desempenho dos índices esteve também a Cisco. A fabricante de equipamentos de rede disse que a receita do trimestre atual cairia de 3% a 5% devido à queda nos gastos globais com os produtos que oferece, alguns dos quais fabricados na China. Depois desta revisão em baixa, os títulos da tecnológica seguem a cair 6,54% para os 45,29 dólares.