Os portugueses fizeram pelo menos 420 mil encomendas na loja chinesa AliExpress durante o último Dia dos Solteiros, a Black Friday da China, com os CTT CTT 0,51% a assumirem a responsabilidade de as distribuir em Portugal. Trata-se de um crescimento de 40% comparativamente com a mesma ocasião no ano passado, que todos os anos marca o 11 de novembro com fortes campanhas de descontos e promoções.

Fonte oficial dos CTT disse ao ECO que “o número de objetos/encomendas para Portugal aumentou 40% quando comparado com o ano passado” no Dia dos Solteiros. Ora, tendo em conta as 300 mil encomendas enviadas para Portugal em 2018 nesta ocasião, como revelou o ECO na altura, o total de encomendas do Dia dos Solteiros no AliExpress enviadas para Portugal este ano terá aumentado em 120 mil, para um total de 420 mil.

Esta foi a 11.ª edição do Dia dos Solteiros, que levou a loja do grupo Alibaba a atingir um novo recorde de vendas de 38,4 mil milhões de dólares, mais 26% do que no ano passado. Este fenómeno, que começou na China, tem vindo a ganhar expressão a cada ano em todo o mundo e a prova disso foi o facto de outras lojas em Portugal terem, pela primeira vez, aderido à loucura das promoções do 11.11. Entre elas, a Worten, o Auchan e até a loja oficial do Benfica.

Tal como em 2018, os CTT e a Alibaba assinaram uma parceria para a entrega das encomendas do Dia dos Solteiros em Portugal, um fator que puxou o preço das ações da empresa de correios, novamente, para o patamar acima dos três euros. Os títulos fecharam a sessão desta quarta-feira a valerem 3,15 euros.

O Dia dos Solteiros inaugura a temporada das compras do natal, com fortes descontos nas lojas virtuais, sendo um dos dias com maior volume de compras em todo o mundo. Antecede a norte-americana Black Friday, que se assinala a 29 de novembro e foi “importada” há cinco anos para Portugal.

Evolução das ações dos CTT em Lisboa