A Altice está a analisar sete propostas de investidores interessados em adquirir a rede de fibra ótica da Meo, revelaram os responsáveis do grupo numa conferência telefónica com analistas esta quarta-feira. O processo encontra-se numa “fase avançada”, mas a empresa não tem pressa porque o ativo está a valorizar de mês para mês.

“Temos observado um crescimento no interesse pela fibra em Portugal a cada trimestre que esperamos, baseado no facto de as pessoas estarem a perceber que toda a gente está a migrar para a fibra. O valor sobe de mês para mês”, reconheceu Alain Waill, presidente executivo da Altice Europe.

“Temos optado por esperar”, frisou, lembrando que é um negócio apetecível para “investidores de longo prazo”. Contudo, o gestor não deu detalhes sobre a avaliação que os investidores estão a fazer do ativo. A Altice Europe, em junho, queria, segundo a Bloomberg, um valor em torno dos 5.000 milhões de euros.

O gestor sublinhou ainda que a Altice Europe está na fase de “analisar, discutir e subir” o valor do negócio e não quer apressar as coisas. Recorde-se que a venda da rede fibra foi avançada em fevereiro deste ano.

Questionado sobre quando deverá ser fechada a operação, Alain Waill disse: “O tempo está do nosso lado. Não podemos dizer quando vamos fechar. Não podemos dizer se é nas próximas semanas ou no próximo trimestre, mas é claramente algo que se vai realizar.”

Estas novidades surgem no dia em que a Altice Europe publicou os resultados do terceiro trimestre, período em que a empresa registou um EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 1,407 mil milhões de euros, mais 8,2% do que no trimestre homólogo. As receitas totais fixaram-se em 3,666 mil milhões de euros, uma melhoria de 6,3% face aos mesmos três meses de 2018.

No mercado português, o EBITDA da Altice Portugal estabilizou em 216 milhões em termos homólogos, com a dona da Meo a registar um crescimento das receitas de 2,1%, para 536 milhões de euros.

(Notícia atualizada às 17h44 com mais informações)