MetLife está à procura de 100 novos mediadores de seguros

A MetLife, empresa de seguros de Vida e Acidentes Pessoais, pretende descobrir mais de 100 agentes de seguros que queiram colaborar com a Seguradora em todo o país para dar continuidade ao crescimento do negócio e ao plano de expansão e modernização da operação comercial em Portugal.

A empresa procura empreendedores que pretendam assumir a gestão do seu próprio negócio e tempo. Os agentes de seguros terão acesso a uma ferramenta de desenvolvimento profissional, assim como planos de formação contínua em todas as fases da sua atividade profissional, além da possibilidade de participarem em eventos internacionais.

“O crescimento no mercado português, de dois dígitos anuais, leva-nos a lançar este programa nacional de procura de novos agentes, ao mesmo tempo que reforçamos o investimento na formação contínua dos agentes que já colaboram com o universo MetLife”, afirmou Óscar Herencia, Vice-Presidente do Sul da Europa & General Manager da MetLife na Iberia, acrescentando que “temos de disponibilizar todas as ferramentas necessárias aos agentes que colaboram connosco para que possam responder às necessidades da nova geração de clientes, mais digital, apoiando-os em todos os momentos da sua vida”.

A MetLife está a implementar uma plataforma omnicanal que permite melhorar a resposta dos agentes de seguros às mudanças nos hábitos de compra dos consumidores – cada vez mais digitais. Com esta plataforma digital, simples e rápida, os agentes podem utilizar as suas próprias redes de contacto, nomeadamente as redes sociais, para aumentar as oportunidades de negócio, tirando partido das novas tecnologias para aumentar o volume de vendas.

A companhia que garante “tem vindo a fazer um forte investimento no mercado português, onde vê grandes possibilidades de crescimento”, disponibiliza no seu site, uma área exclusivamente dedicada aos agentes de seguros de Vida e Acidentes Pessoais que “acompanha os agentes de seguros em todas as fases evolutivas da sua atividade profissional”, conclui a empresa.

A MetLife é uma das maiores companhias de seguros de vida do mundo operando em seguros de vida, pensões, benefícios para funcionários e gestão de ativos. Tem cerca de 100 milhões de clientes, estando presente em quase cinquenta países com posições de liderança no mercado dos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Médio Oriente.