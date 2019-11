A segunda-feira de 11 de novembro foi mais uma vez marcada pelas campanhas de descontos em muitas das lojas mais populares do país, um fenómeno criado pelos chineses do AliExpress para assinalar o Dia dos Solteiros (Singles’ Day). Foi a 11.ª vez que se “celebrou” este feriado não oficial em todo o mundo, que rapidamente se tornou no dia com maior volume de compras enquanto não chega a Black Friday, que se assinala no próximo dia 29.

Milhões de pessoas em todo o mundo aproveitaram a loucura das promoções para arrebatarem produtos, desde smartwatches a televisões, passando por pequenos acessórios, na esmagadora maioria dos casos importados da China. Mas, para entender a real dimensão que o Dia dos Solteiros já ganhou no setor do comércio eletrónico mundial, eis algumas curiosidades: