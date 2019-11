Está oficialmente aberta a temporada em que o consumo privado bate recordes. Nos últimos dias, algumas lojas têm vindo a lançar campanhas de descontos, mas é nesta segunda-feira, 11 de novembro, que o Dia dos Solteiros (Singles’ Day) dá o tiro de partida na corrida às compras do natal, e não só.

Porém, a mega promoção do Dia dos Solteiros, que ficou conhecida por Black Friday chinesa, já extravasou as fronteiras da China. À semelhança da “Black Friday”, que começou nos EUA e já é um dos dias com maior volume de vendas no retalho em todo o mundo, o evento chinês também já conquistou as marcas em Portugal.

Da Worten ao Auchan, e até à loja oficial do Benfica, conheça aqui algumas das marcas portuguesas, ou com presença em Portugal, que decidiram aproveitar a boleia do fenómeno do Dia dos Solteiros, que originalmente começou na AliExpress, a loja online detida pelo grupo Alibaba.

Worten

“I <3 pensar em mim. Single’s Day” é o mote da Worten para este Dia dos Solteiros. Milhões de chineses celebram neste “feriado não oficial” o facto de não terem par com ofertas de presentes a si mesmos, o que motiva a marca da Sonae a ir ainda mais além: “Estraga-te com mimos”, desafia, numa campanha anunciada na loja online da empresa.

Há oportunidades para todos os gostos na Worten: desde levar três jogos para a PlayStation e pagar dois, uma imitação dos AirPods da Apple com 46% de desconto e uma Nintendo Switch 18% mais barata do que a original, entre muitos outros produtos.

Pode consultar o catálogo aqui.

El Corte Inglés

A marca espanhola El Corte Inglés também está a surfar a onda com uma promoção de Dia dos Solteiros com “caprichos irresistíveis”. O produto “cabeça de cartaz” é o iPhone XS de 64 GB, que a marca está a vender por 879 euros, um preço que compara com os 1.179 euros fora da promoção.

Mas não é só de smartphones que se faz esta promoção. Neste dia 11.11, a lista de “caprichos” do El Corte Inglés tem ainda televisões, sofás, máquinas de café, sapatilhas e até um presunto pata negra.

Consulte o catálogo aqui.

Auchan

O Auchan está com descontos até 50% em “centenas de produtos” neste Dia dos Solteiros, sobretudo equipamentos eletrónicos, mas também eletrodomésticos e mercearia lá para casa.

Todas as categorias abrangidas pela campanha estão identificadas no catálogo especialmente desenhado pela marca para este dia. “O 11.11 é um dia de festejos em que as pessoas solteiras celebram o seu dia indo às compras”, informa a marca, que não esconde que “grande parte das lojas faz grandes promoções neste dia”.

Espreite aqui os descontos.

Benfica

O Benfica também não quis ficar de fora do Dia dos Solteiros e está a oferecer 22% de desconto em “mais de 400 produtos”.

Na loja online do clube, os adeptos podem consultar uma série de sugestões de roupa com branding do Benfica para mulher e para homem, mas também acessórios, como o relógio oficial de pulso do Benfica, por 62,39 euros.

Aproveite aqui as promoções.

Sephora

Os “produtos mais hot” à venda na Sephora estão com descontos de até metade do preço, promete a empresa, que garante que não são precisos cupões. É o Dia dos Solteiros, que a Sephora quer marcar com uma hashtag criada a pensar na ocasião: #WeSingle, e o mote “encontre o seu melhor match“.

A marca está a oferecer também 25% de desconto sobre o valor global de compras superiores a 90 euros.

Aceda à loja carregando aqui.

Douglas

O Dia dos Solteiros para a perfumaria Douglas começou no início do mês. A campanha com descontos significativos em perfumes para ele e para ela termina, assim, às 23h59 desta segunda-feira.

Entre o catálogo estão marcas bem conhecidas, como Hugo Boss e Giorgio Armani, Dolce&Gabanna ou Ralph Lauren.

Veja aqui as fragrâncias com desconto.

Phone House

Os descontos do Dia dos Solteiros também chegaram à Phone House, que prefere falar em valores concretos, em vez de percentagens.

O iPhone XS de 512 GB está 430 euros mais barato e custa 1.249,01 euros. O Apple Watch Series 4 tem um desconto de 31 euros e custa 439 euros. Mas também há produtos de outras marcas: o Samsung Galaxy S10+ de 128 GB está a ser vendido a 919,99 euros, menos 110 euros do que o preço original praticado pela loja.

Veja aqui se há algum negócio que lhe interesse.

Sacoor Brothers

Roupa, sapatos e acessórios para toda a família com descontos de até 40%. Esta é a proposta da Sacoor Brothers para este Dia dos Solteiros.

Há ofertas de vários tamanhos e para todos os gostos, pelo que o melhor mesmo é ver por si mesmo.

Consulte o catálogo na loja online.