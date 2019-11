A Comissão Europeia considerou esta segunda-feira “evidente” que não será fácil para o primeiro-ministro espanhol em funções, Pedro Sánchez, formar uma maioria parlamentar, manifestando-se, contudo, esperançada de que um Governo seja constituído “o mais rapidamente possível”.

“É evidente que não será fácil para o primeiro-ministro Sánchez formar uma maioria, mas esperamos que o processo conduza a um Governo que permita a Espanha continuar a desempenhar um papel ativo na Europa e fora dela”, declarou a porta-voz do executivo comunitário, durante a conferência de imprensa diária da instituição.

O PSOE ganhou as eleições legislativas de domingo, mas sem maioria absoluta e mais fraco que anteriormente, tendo a grande descida do Cidadãos beneficiado o PP e, sobretudo, o Vox (extrema-direita) que agora tem mais do dobro dos deputados.

Na consulta eleitoral de 10 de novembro, o PSOE teve 28,0% dos votos (120 deputados), seguidos pelo PP com 20,8% (88), o Vox com 15,1% (52), o Unidas Podemos com 12,8% (35), o Cidadãos com 6,8% (10).

Perante este contexto, Mina Andreeva reconheceu que “as maiorias não são fáceis” para formar um Governo em Espanha.“Vamos seguir o processo nacional na esperança que conduza à formação de um Governo o mais rapidamente possível”, sustentou.

Questionada sobre se a ascensão da extrema-direita nas eleições legislativas de domingo causa apreensão em Bruxelas, a porta-voz esclareceu que a Comissão Europeia nunca fica preocupada quando as pessoas votam. “É a democracia”, pontuou.