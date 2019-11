Não quer vender nem comprar casas, apenas “dar uma mãozinha” ao mercado imobiliário. A Urbiwise é a nova plataforma digital portuguesa que pretende revolucionar o setor através da inteligência artificial. Como é que funciona? Oferece a qualquer pessoa, de forma gratuita, uma avaliação das casas, dando informações sobre o metro quadrado do imóvel em questão. E em apenas duas semanas, já conquistou 60.000 portugueses.

Na hora de fazer a avaliação de uma casa, a solução passava por recorrer ao banco ou a uma agência imobiliária, e pagar por esse serviço mais de 100 euros. Foi a pensar nesse custo que nasceu a Urbiwise, uma plataforma que agrega milhares de fontes de informação e de dados, recolhidos durante dois anos — a maior parte são públicos, mas um décimo são privados — e que oferece ao vendedor, comprador, arrendatário ou senhorio uma avaliação do imóvel, sem custos.

Toda esta informação é depois processada com recurso a algoritmos de inteligência artificial, que projetam um preço para cada casa ou andar em todo o país, incluindo as ilhas.

Mas como funciona? O utilizador tem apenas de inserir a morada ou um código-postal para ficar a saber o valor médio do metro quadrado das casas naquela zona. Um registo na plataforma permite saber, em concreto, estes valores para uma casa específica. “Sem custos, sem intermediários, de forma automática e com o maior critério de fiabilidade e certeza possível”, diz a empresa.

Além disso, a Urbiwise dá ainda informações sobre a zona envolvente, tendo atualmente identificados 350.000 pontos de interesse — transportes, escolas, hospitais, etc. — que poderá ser determinante para uma família que procure uma casa ou para uma empresa que procure um novo escritório.

Dado que as avaliações oferecidas não têm quaisquer custos, a Urbiwise estabeleceu parcerias com consumidores, agentes imobiliários, bancos, seguradoras e utilities. Assim, a empresa tem serviços exclusivos para empresas e fundos de investimento, através dos quais pretende obter lucros, tais como vender dados detalhados acerca de serviços na zona envolvente do imóvel e relatórios personalizados.