“Meo será líder em todos os segmentos”

O presidente executivo da Altice Portugal já delineou as metas para o próximo ano: lançar o 5G em Portugal, superar a concorrência e integrar novos produtos e serviços no portefólio da empresa, assume Alexandre Fonseca, em resposta a um desafio colocado pelo ECO.

Com o ano de 2019 na reta final, conheça os desejos do gestor para o país, para o setor das telecomunicações e para a sua própria empresa, contados na primeira pessoa pelo homem que lidera a dona da operadora Meo em Portugal.

Um desejo para o país

Mais do que um desejo, tenho uma ambição muito clara para o país que passa pelo progresso de Portugal através do acesso de todos os portugueses a tecnologia de última geração, o 5G, e pelo investimento em literacia digital. Não basta possibilitar o acesso a melhores redes e a tecnologia de ponta, é preciso garantir formação para que todos os portugueses, crianças, jovens, adultos em idade ativa e seniores consigam tirar partido dessa mesma tecnologia, para que ninguém fique de fora.

O futuro é indubitavelmente digital e, por isso mesmo, a literacia dos portugueses no que diz respeito às novas tecnologias deve fazer parte das prioridades de qualquer Governo, das instituições e da sociedade civil. Por isso mesmo, a Altice Portugal, além de cobrir o país com fibra ótica garantindo acesso, tem já projetos concretos que contribuem de forma clara e inequívoca para essa mesma literacia digital. Posso dar como exemplo o projeto de desmaterialização do processo letivo, através de tablets com conteúdos escolares entregues às escolas, ou o tour da Fundação Altice que percorre o país com demonstração de soluções tecnológicas para todas as idades.

Não podemos permitir que se repita na digitalização, o analfabetismo que Portugal viveu no passado com consequências ainda no presente. Podemos e devemos ambicionar mais, podemos e devemos estar mais bem preparados, podemos e devemos ser progresso.

Um desejo para o seu setor

Espero que 2020 traga ao setor das telecomunicações previsibilidade, sobretudo regulatória. O setor das telecomunicações é essencial para o crescimento, desenvolvimento e progresso do país e as redes e as comunicações são hoje equiparadas, pelos cidadãos, a bens de primeira necessidade. No entanto, este setor tem vindo a estar debaixo de fogo por parte do próprio regulador (Anacom) que não só nada tem feito para defender o setor como ainda tem vindo a impor decisões unilaterais que estrangulam os operadores.

Por outro lado, o mesmo regulador falha em temas da maior importância para Portugal, como na estratégia e no calendário para o 5G, tema que vai dominar o ano de 2020, já em implementação em muitos países europeus e ainda sem um rumo concreto no nosso país. Enquanto presidente executivo da Altice Portugal tenho vindo a alertar para o atraso irrecuperável que já levamos na implementação do 5G e que compromete a competitividade de Portugal, sobretudo face aos seus congéneres europeus.

Um desejo para a sua empresa

2020 vai ser o ano da liderança total na Altice Portugal. O Meo será líder em todos os segmentos, destronando o incumbente de TV e consolidando a sua posição como primeira escolha e marca de confiança dos portugueses.

Por outro lado, vamos manter a nossa estratégia de proximidade ao território e ao país, de intervenção social, promovendo a igualdade de acesso e de oportunidades, assim como proximidade interna aos nossos colaboradores e equipas, na construção da Família Altice.

Assim, o meu desejo para 2020 é continuar a percorrer este caminho externo e interno, que se tem revelado de sucesso, continuar a merecer a confiança dos nossos colaboradores e dos portugueses, a desenvolver novos produtos e serviços, inovando em todos os campos de atividade e conquistando cada vez mais pessoas.

