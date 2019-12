A Altice fechou o acordo de venda da fibra ótica à Morgan Stanley Infraestructures Partners, um processo que decorria há meses e com vários concorrentes, mas Alexandre Fonseca garante, num email enviado esta manhã de sexta-feira aos trabalhadores, a que o ECO teve acesso, que a “Altice Portugal não abdica do controlo do negócio desta infraestrutura e da sua posição dominante (mais de 50%)”.

A Altice vendeu à Morgan StanleyPInfrastructure Partners 49,99% da rede de fibra ótica que tem em território nacional, num negócio que avalia agora a rede em 4,63 mil milhões de euros. Com esta transação, que deverá estar concluída no primeiro semestre do próximo ano, a Altice espera umencaixe de 1.565 milhões de euros em 2020. Para além dos 1.565 milhões em 2020, a Altice receberá mais 375 milhões de euros em dezembro de 2021 e outros 375 milhões em dezembro de 2026, lê-se no comunicado.

No email aos trabalhadores, o presidente executivo da Altice explica esta opção. “Ao longo dos últimos meses, múltiplos operadores manifestaram interesse em utilizar as nossas infraestruturas em Portugal, num fulcral e positivo sinal quanto à importância e atratividade do mercado nacional. O interesse manifestado pela fibra ótica da Altice Portugal veio refletir o reconhecimento da estratégia do Grupo, o valor intrínseco e o prestígio do património e dos investimentos que a empresa tem realizado no País”.

Alexandre Fonseca sublinha que a Altice vai manter o controlo desta infraestrutura. “A infraestruturação do país em fibra ótica é um dos nossos eixos estratégicos para Portugal pelo que manteremos a nossa posição, de forma continuada, de sermos os maiores investidores em Portugal e o objetivo de alcançar as 5,3 Milhões de casas com fibra ótica, que vão tornar Portugal o primeiro país da Europa com cobertura praticamente integral de fibra ótica”.

Este e o maior negócio da Altice em Portugal desde que comprou a PT. “Este é um marco que vem demonstrar o potencial do País, assim como o compromisso e a capacidade da Altice em atrair investimento internacional, fundamental para a nossa liderança económica-financeira e tecnológica e também para a de Portugal”.