Apesar dos progressos económicos em Portugal, a riqueza produzida por cidadão continua à mesma distância face à média europeia. Segundo o Eurostat, em 2018, e pelo quarto ano consecutivo, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita nacional representa 77% da média da União Europeia.

Segundo os dados do gabinete europeu de estatísticas, divulgados nesta sexta-feira, Portugal ocupa a 20.ª posição do ranking europeu. Ou seja, apenas oito países da União apresentam um PIB per capita mais distante de média europeia.

Portugal revela assim dificuldade em descolar no comparativo com os restantes Estados-Membros neste indicador, num ano em que a economia nacional cresceu 2,4%, três décimas acima do previsto pelo Instituto Nacional de Estatística, mas aquém dos 3,5% registados em 2017.

Segundo a série mais longa o Eurostat, o PIB per capita está no mesmo ponto desde 2015, quando subiu de 76% para 77%. E lá ficou até 2018 – o último ano para o qual há dados disponíveis.

Evolução do PIB per capita

No entanto, os dados publicados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre o mesmo tema têm mais detalhe e, por isso, permitem ver evoluções embora ligeiras. Depois de uma queda entre 2016 e 2017 do PIB per capita, de 77,1% para 76,6% da média da UE, em 2018 observou-se uma recuperação para 76,8%. Esta tendência só é revela pelos dados do INE, porque o instituto estatístico publica dados com uma casa decimal, enquanto o Eurostat não considera casas decimais.

Apesar da estabilização, o bem-estar das famílias, medido pelo pela despesa de consumo individual melhorou em 2018 para 83% da média da União Europeia, atingindo o valor mais alto desde 2010, quando foi de 86%. Em 2012 – o ano mais difícil do período da troika, atingiu o valor de 79%, o mais baixo da série que tem início em 2008.

No quadro europeu, o Luxemburgo é o que mais se destaca pela positiva em termos de crescimento económico per capita. Em 2018, o PIB per capita daquele país manteve-se 161 pontos percentuais acima da média da União Europeia, a bastante distancia do segundo do ranking: a Alemanha. O Estado-membro tido como o motor da economia europeia, suplantou em 22 pontos percentuais a média do PIB da União Europeia.

Já a Bulgária foi o país com o pior resultado no ranking europeu, com a riqueza por habitante naquele país a ser de 51% da média da UE.

(Notícia atualizada às 11:45 com informação mais longa do Eurostat)