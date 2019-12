Faria de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Bancos, rejeita que o Banco de Portugal tenha feito “um jeitinho” à banca ao permitir que cobre pelos depósitos de grandes clientes financeiros, como seguradoras, fundos de pensões ou outros bancos.

“Não é jeitinho nenhum que se fez. É um problema real para o qual se encontrou uma solução face ao quadro atual”, disse Faria de Oliveira no Parlamento, onde foi chamado para explicar o pedido da banca para aplicar comissões nos depósitos de institucionais. O presidente da APB, que representa o setor bancário, respondia ao deputado comunista Duarte Alves, que tinha dito que o Banco de Portugal fez “um jeitinho” à banca ao abrir a porta a comissões variáveis nos saldos médios dos grandes clientes.

Faria de Oliveira explicou aos deputados os desafios que enfrentam os bancos. “O sistema bancário enfrenta uma situação de excesso de liquidez significativa, excesso que é depositado no BCE em condições de aplicação de taxa de juro negativa, o que tem um custo para os bancos”, expôs. E foi nesse sentido que a APB dirigiu ao supervisor no final de julho um pedido de interpretação de uma norma para passar este encargo para clientes institucionais “com poder financeiro, com poder de gestão” semelhante aos dos bancos.

Por outro lado, sublinhou Faria de Oliveira, “em nenhum outro país europeu que não Portugal existe a restrição de aplicar juros negativos nos depósitos dos clientes”, razão pela qual os bancos portugueses se encontram em desvantagem regulatória face aos bancos europeus.

Entretanto, o Banco de Portugal já esclareceu os bancos: a comissão de manutenção em função do saldo médio só pode ser aplicada instituições de natureza financeira. “O bancos vão acatar o entendimento do Banco de Portugal”, assegurou Faria de Oliveira aos deputados. “Embora continuemos a considerar que temos razão, mas isso é outra discussão”, acrescentou depois.

Questionado sobre o facto de os bancos pretenderem cobrar a empresas públicas, Faria de Oliveira referiu que os bancos não fazem distinção “da natureza pública ou privada do capital da instituição”.

