As novas ações da Vista Alegre Atlantis (VAA) emitidas no âmbito do recente aumento de capital de mais de 12 milhões de euros entraram esta sexta-feira em negociação na Euronext Lisbon, anunciou a empresa.

“A VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. informa que, na sequência de decisão da Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. de 12 de dezembro de 2019, as 15.240.914 novas ações ordinárias, escriturais e nominativas, com valor nominal unitário de 0,80 euros, emitidas no âmbito do aumento de capital da sociedade no montante de 12.192.731,20 euros, objeto de comunicado ao mercado em 05 e 11 de dezembro transato, encontram-se admitidas à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon a partir da presente data”, refere a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na passada quarta-feira, a VAA informou ter registado o aumento de capital que elevou o capital social da sociedade de 121.927.316,80 euros para 134.120.048,00 euros e que registou uma procura de 146,6%.

Segundo a empresa, o “preço final por cada nova ação foi fixado em 1,00 euro, a que corresponde um encaixe bruto de cerca de 15.240.914,00 euros dos quais 12.192.731,20 euros a título de valor nominal e 3.048.182,80 euros a título de prémio de emissão”.

De acordo com a VAA, a realização deste aumento de capital tem como objetivo “contribuir para a diversificação da base acionista da sociedade”, bem como para conseguir a “otimização de fontes de financiamento e o reforço do balanço e dos capitais próprios da Vista Alegre”.

Segundo a presidente executiva da Euronext Lisbon, o aumento de capital atraiu maioritariamente investidores internacionais, numa operação “muito bem-sucedida”: “Foi uma oferta muito bem-sucedida, atraindo uma grande diversidade de investidores, maioritariamente internacionais”, avançou Isabel Ucha, durante a abertura da cerimónia que assinalou o aumento de capital da empresa, no dia 06 de dezembro.

No total, contabilizaram-se 29 investidores, 28% dos quais em Portugal e 72% fora, entre Espanha (32%), Escandinávia (26%), Reino Unido (8%) e outros países europeus (entre 4% e 5%).