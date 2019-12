O aumento de capital da Vista Alegre Atlantis (VAA) atraiu, maioritariamente investidores internacionais, numa operação “muito bem-sucedida”, conforme defendeu esta sexta-feira a presidente executiva da Euronext Lisbon.

“Foi uma oferta muito bem-sucedida, atraindo uma grande diversidade de investidores, maioritariamente internacionais”, avançou Isabel Ucha, durante a abertura da cerimónia que assinalou o aumento de capital da empresa. Segundo a responsável, esta operação é um exemplo de como as empresas cotadas “têm a possibilidade de recorrer ao mercado para se financiarem” e ilustra também uma das alternativas que entidades emitentes dispõem no quadro legal.

“Para além da presença no mercado de capitais, é também um motivo de alegria podermos apoiar a Vista Alegre enquanto marca e produto. A marca é bem conhecida e muito querida e apreciada por muitos portugueses”, acrescentou.

Na quinta-feira, a Vista Alegre Atlantis concluiu um aumento de capital, registando uma procura de 146,6%, e fixou o preço das novas ações em um euro, de acordo com um comunicado.

“Tendo-se registado uma procura total que representou cerca de 146,6% do montante da oferta, o aumento de capital social no montante de 12.192.731,20 euros foi integralmente subscrito, pelo que o capital social da Vista Alegre passará de 121.927.316,80 euros para 134.120.040,00 euros, com a emissão de 15.240.914 novas ações ordinárias, escriturais e nominativas, com valor nominal unitário de 0,80 euros”, avançou a empresa, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na mesma nota, a VAA revelou que o “preço final por cada nova ação foi fixado em 1,00 euro, a que corresponde um encaixe bruto de cerca de 15.240.914,00 euros dos quais 12.192.731,20 euros a título de valor nominal e 3.048.182,80 euros a título de prémio de emissão”.