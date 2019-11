Lucro da Vista Alegre sobe 5%. Receitas crescem na Europa

O lucro da Vista Alegre subiu 5% no terceiro trimestre, face a igual período do ano passado, para 3,8 milhões de euros, divulgou esta segunda-feira a marca de cristal e porcelana e dona da Bordalo Pinheiro.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Vista Alegre refere que o resultado líquido no terceiro trimestre “teve uma taxa de crescimento de 5%, igualmente face ao mesmo período de 2018, situando-se positivo em 3,8 milhões de euros“.

Nos primeiros nove meses do ano, a subida do lucro foi de 4,6%.

O volume de negócios aumentou 32% no terceiro trimestre, em termos homólogos, para 84,2 milhões de euros, e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou 49% para 17 milhões de euros.

Nos primeiros nove meses do ano, o volume de negócios subiu igualmente 32%.

“O mercado externo atingiu os 62,3 milhões de euros de vendas, o que representa atualmente 74% do volume de negócios da Vista Alegre, com um incremento de 7,4 pontos percentuais face ao período homólogo de 2018“, refere o grupo, em comunicado.

“Este aumento é justificado pelo crescimento do volume de negócios nos mercados europeus, nomeadamente em França, Holanda e Itália, países com maiores crescimentos”, adianta.

“O mercado interno teve um valor das vendas de 21,9 milhões de euros, suportado pelo negócio das lojas próprias e canal HoReCa [Hotéis, Restaurantes e Cafés]”, salienta a Vista Alegre.

Os investimentos do grupo no terceiro trimestre ascenderam a 19 milhões de euros, 3,7 milhões de euros dos quais no segmento do grés mesa na conclusão da ampliação da fábrica da Ria Stone e 3,9 milhões de euros no segmento de porcelana, com a aquisição de um novo forno de chacota “e a criação de um novo laboratório único no setor, aportando evolução tecnológica e impactos significativos na qualidade de produto e controlo do processo produtivo”.

Ainda no terceiro trimestre, a Vista Alegre investiu 6,4 milhões de euros no segmento do cristal e do vidro, um “investimento estratégico” em “novos equipamentos, adoção de novas tecnologias e desenvolvimento de novos materiais e introduzem no portefólio da unidade produtos diversificados, de elevado valor acrescentado“.

O restante foi investido no segmento da faiança, onde o grupo destaca “a conclusão da renovação da fábrica da Bordallo Pinheiro com equipamentos de ponta localizados numa maior área fabril totalmente reorganizada, onde também ocorreram alterações ao investimento face ao inicialmente previsto, nomeadamente pela introdução do fabrico de peças em grés, cuja procura se acentuou significativamente por parte do setor HoReCa (hotelaria e restauração) pela sua resistência superior que veio dotar a fábrica da Bordallo Pinheiro de maior e diversificada capacidade produtiva”.