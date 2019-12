A Vista Alegre libertou-se das amarras que impediam que distribuísse dividendos aos seus acionistas. A empresa saldou uma dívida de cerca de 40 milhões de euros à Caixa Geral de Depósitos (CGD) e ao BCP, anunciou em comunicado enviado ao mercado nesta segunda-feira. Para tal, usou o valor angariado com a emissão obrigacionista de 50 milhões de euros levada a cabo em outubro.

“Na sequência da emissão de obrigações garantidas no montante global de 50 milhões de euros concretizada e comunicada ao mercado no passado dia 22 de outubro, a Vista Alegre informa que, conforme previsto no Information Memorandum da referida emissão, procedeu ao reembolso integral”, diz a Vista Alegre enumerando três operações.

Nomeadamente a devolução de: 26.916.822,18 de euros do empréstimo sindicado com a CGD e o BCP; 4.927.229,97 euros do empréstimo sindicado da CGD; e de 8.783.673,72 euros dos empréstimos da CGD com garantia sobre a Ria Stone. Globalmente, está em causa a devolução de 40 milhões de euros.

Para concretizar essa liquidação, a Vista Alegre usou o financiamento angariado na emissão obrigacionista de 50 milhões de euros de outubro. Na altura, a empresa disse que a emissão lhe permitiria libertar de um “conjunto de garantias e restrições que mantinha perante os bancos, designadamente hipotecas sobre instalações fabris, penhor de marcas e equipamentos, bem como o levantamento da limitação à distribuição de dividendos”. A Vista Alegre está integrada no grupo Visabeira.

Já em abril, Nuno Marques, chairman da empresa, congratulava-se com os resultados conseguidos pela Vista Alegre no primeiro trimestre do ano, revelando a intenção de distribuir os resultados pelos acionistas e apontando para a vontade de “primeiro pagar a dívida” que impedia esse pagamento.