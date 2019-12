A Vista Alegre conseguiu concluir com sucesso o seu aumento de capital de 15 milhões de euros. Procura dos investidores excedeu a oferta em quase 50%. Novas ações foram vendidas a um euro, a margem mínima.

“A VAA – Vista Alegre Atlantis informa, na sequência do comunicado do passado dia 4 de dezembro, que se concluiu nesta data com sucesso o processo de accelerated bookbuilding junto de investidores qualificados relativo ao anunciado aumento do capital social da Sociedade”, começa por dizer a empresa do setor do vidro e da cerâmica, em comunicado enviado à CMVM, acrescentando que o aumento de capital “foi integralmente subscrito”.

Em causa está a emissão de 15.240.914 de novas ações, com um valor nominal de 0,8 euros, mas pelas quais os investidores pagaram 1 euro, com a Vista Alegre a conseguir assim angariar 15,24 milhões de euros com esta operação.

O preço final que foi fixado ficou junto da margem mínima prevista pela empresa detida em cerca de 90% pela Visabeira. O intervalo máximo previsto para o preço era de 1,15 euros. O comunicado dá ainda conta que a procura total representou cerca de 146,6% do montante da oferta.

“Como anteriormente comunicado, a realização do aumento de capital visa contribuir para a diversificação da base acionista da

Sociedade, bem como para a otimização de fontes de financiamento e o reforço do balanço e dos capitais próprios da Vista Alegre”, relembra ainda a empresa relativamente ao propósito desta operação.

Este aumento de capital acontece um ano depois de a Vista Alegre ter falhado uma operação semelhante, que foi retirada perante o clima de tensão nos mercados internacionais. Depois disso, já em outubro deste ano, a empresa realizou uma emissão obrigacionista de 50 milhões de euros, que lhe permitiu saldar uma dívida de cerca de 40 milhões de euros à Caixa Geral de Depósitos e ao BCP. Estes empréstimos impediam a Vista Alegre de pagar dividendos pelo que a expectativa é que volte a remunerar os acionistas.

Esta sexta-feira realiza-se uma sessão especial de bolsa para a apresentação dos resultados deste aumento de capital, que contará com a presença de administradores da Vista Alegre. Está ainda previsto que a liquidação da oferta ocorra a 10 de

dezembro e que a admissão das novas ações na Euronext Lisbon ocorra “no dia 13 de dezembro de 2019 ou em data próxima”.

(Notícia atualizada às 18h15 com mais informação)