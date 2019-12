Já há uma sociedade de investimento e gestão imobiliária (SIGI) em Portugal. Foi criada pela Sonae Sierra e pelo Bankinter, que têm um veículo semelhante em Espanha. As duas empresas explicam que o alargamento da parceria permite abranger uma carteira de imóveis sob gestão superior a 500 milhões de euros.

“A nossa experiência internacional enquanto gestores de investimento em ativos imobiliários vai permitir-nos criar um veículo pioneiro em Portugal, que poderá apresentar uma rentabilidade muito interessante“, afirmou Pedro Caupers, administrador executivo responsável pela área de investimento da Sonae Sierra.

Após a criação da espanhola Olimpo Real Estate SOCIMI, em fevereiro de 2017, o Bankinter e a Sonae Sierra vão replicar o modelo em Portugal. O registo comercial da Olimpo Real Estate Portugal, SIGI, S.A., que se pretende ser conhecida como ORES Portugal, já foi feito pelas duas empresas.

A Sonae Sierra será responsável pela gestão da carteira imobiliária e a gestão administrativa da sociedade, enquanto o Bankinter será o gestor estratégico do veículo.

“A criação da SIGI ORES Portugal representa uma oportunidade única e exclusiva para os nossos clientes private diversificarem os seus investimentos, beneficiando de um instrumento financeiro inovador em Portugal, a ser admitido à negociação em mercado, gerido por parceiros de referência e com potencial de rentabilidades muito interessantes no atual contexto de juros baixos”, acrescentou Pedro Lobo, diretor de private banking do Bankinter em Portugal.

O banco explicou que o segmento de banca de investimento estruturou a operação de forma semelhante ao que tem Espanha, onde existem sete fundos de financiamento alternativo com ativos que totalizam cerca de 3.000 milhões de euros, investidos nos setores hoteleiro, de energias renováveis, residências de estudantes, venture capital e imóveis comerciais.