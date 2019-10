A Merlin Properties vai passar a estar cotada na bolsa nacional nos próximos meses. A SOCIMI (Sociedade Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario) espanhola tem já em curso o processo de dual listing, pretendendo ter ações admitidas ao mercado espanhol e português até ao final deste ano.

A intenção de entrar no mercado de capitais português já tinha sido avançada no início do verão, mas agora foi confirmada pela responsável pelas relações com investidores da Merlin Properties, Inés Arellano, em entrevista ao ECO. Mas em vez de colocar em bolsa uma SIGI, trata-se da admissão á negociação na praça portuguesa dos títulos que já estão cotados em Madrid.

A SOCIMI espanhola afasta, assim, a ideia de ser a primeira a criar uma Sociedades de Investimento e Gestão e Imobiliária (SIGI), veículo criado pelo Governo para atrair investimento para o mercado imobiliário nacional numa altura em que os preços estão a subir. A legislação está criada, mas a Merlin, liderada por Ismael Clemente, diz que falta clarificação.

“O primeiro passo [a criação das SIGI], que era importante, está dado”, diz Inés Arellano. “Mas definir a regulamentação deveria ser mais rápido. A regulamentação tem que ser clarificada para nós podermos entrar [através de uma SIGI]. Tal como está, não nos permite”, rematou a responsável da empresa espanhola.

