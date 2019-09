A espanhola Merlin Properties, que tem cerca de 1.000 milhões de euros de ativos em Portugal, adquiriu a sede da Nestlé em Linda-a-Velha, por 12,5 milhões de euros. A empresa suíça vai continuar no edifício, mas como arrendatária, e a Merlin vai investir uma “parte muito significativa” nas obras de remodelação do Nestlé Campus.

O edifício sede da Nestlé foi vendido à MPEP, uma subsidiária portuguesa da Merlin Properties, numa operação de sale & leaseback, em que a empresa suíça continua instalada no edifício, com um contrato de 12 anos e uma break-option ao final do sétimo ano, refere a empresa de produtos alimentares, em comunicado.

A subsidiária da SOCIMI espanhola, com uma carteira de 12 mil milhões de euros, “assumirá uma parte muito significativa do investimento nas obras necessárias para a remodelação do Nestlé Campus”.

O imóvel foi inaugurado em 1994 e foi projetado inicialmente para albergar 450 pessoas. O crescimento contínuo da Nestlé nos últimos três anos, especialmente com a entrada em funcionamento de dois centros de serviços partilhados — Nestlé Business Services Lisbon e Nespresso Global Supply Chain Hub — requer uma transformação completa naquilo que será o novo Nestlé Campus, que acomodará uma população de 1.000 pessoas.

Esta foi mais uma das muitas aquisições que a Merlin Properties já realizou em território nacional, com destaque para o Almada Fórum e para o Edifício Monumental, no Saldanha. Em entrevista ao ECO, João Cristina, diretor-geral da gigante espanhola, adiantou: “Olhamos com bastante interesse para o mercado nacional. Há uma dinâmica inegável dentro do mercado imobiliário e o regime das SIGI é uma possibilidade”.