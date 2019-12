O Parlamento britânico aprovou o plano de Boris Johnson para o Brexit, dando um passo crucial, mas não decisivo, para a saída do Reino Unido da União Europeia a 31 de janeiro de 2020, como prometeu o primeiro-ministro na campanha eleitoral.

A aprovação foi alcançada por uma larga maioria de 358 deputados, contra 234 que votaram contra o plano. Segundo o The Guardian, significa que o Parlamento deu “luz verde” aos princípios gerais do acordo para a saída ordenada, sendo que os termos do documento ainda vão ser sujeitos a uma análise mais detalhada na especialidade.

O resultado da votação torna claro o vasto apoio do Parlamento ao Partido Conservador de Boris Johnson, depois das eleições de quinta-feira da semana passada. O conservador conquistou 368 dos 650 lugares no Parlamento, alcançando a maioria absoluta e vincando a intenção de desencadear o Brexit até ao fim de janeiro.

De acordo com a Reuters, este passo representa ainda a confirmação de que a incerteza que tem pairado sobre o Brexit deu lugar à certeza de que o Reino Unido vai mesmo abandonar o bloco no arranque do ano que vem. Até aqui, o processo esteve envolto em avanços e recuos e pedidos para a realização de um segundo referendo ao Brexit, depois da vitória do “sair” num referendo em 2016.

(Notícia em atualização)