Não está a ser fácil para os portugueses acertar nos cinco números e duas estrelas do Euromilhões. Este ano, a menos que alguém vença o sorteio de dia 31, o último de 2019, haverá apenas um euromilionário no país, de acordo com o Correio da Manhã (acesso condicionado).

O CM conta que os muitos milhões de boletins registados em Portugal — os portugueses apostam, em média, dois milhões de euros por dia — resultaram numa única megafortuna. Foram 79,1 milhões de euros que saíram a 9 de abril a um apostador que jogou na Sertã.

Desde então, mais ninguém em Portugal conseguiu acertar em todos os números e estrelas. Se 2019 terminar apenas com um vencedor, será a primeira vez desde que o jogo foi criado, em 2004, que tal acontece.

Os portugueses já receberam, desde 2004, 69 grandes prémios do Euromilhões, alguns deles jackpots. Portugal está mesmo em quarto lugar no ranking dos países que mais vezes venceram o primeiro prémio, tendo sido arrecadados pelos apostadores 2.176 milhões de euros em prémios.

O Reino Unido lidera com um total de 4.392 milhões de euros, seguido da Espanha (3.484) e da França (3.200), conta o CM.