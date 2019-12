Portway disponível para retomar negociações laborais

A Portway, empresa de assistência em terra nos aeroportos e cujos trabalhadores terminam este domingo uma greve de três dias, está disponível para regressar à “mesa das negociações” com sindicatos e encontrar soluções que permitam regressar à normalidade. Isto depois de uma greve que já terá obrigado ao cancelamento de 19 voos em Lisboa.

Numa nota por escrito enviada à agência Lusa, a Portway declara que todas as atenções da companhia estão viradas para conseguir reduzir os impactos da paralisação nos clientes, passageiros e infraestruturas aeroportuárias” e apela ao “sentido de responsabilidade” do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Aviação Civil (SINTAC), que convocou a greve.

“A empresa apela ao sentido de responsabilidade do SINTAC e reitera que apenas com o regresso à mesa das negociações, será possível encontrar soluções que permitam o regresso à normalidade e acomodar reivindicações já consensualizadas em negociações anteriores que foram interrompidas por este sindicato”, lê-se na nota.

A empresa de assistência em terra nos aeroportos reitera a sua disponibilidade para retomar as negociações com o SINTAC e restantes sindicatos, nas reuniões que se encontram já agendadas para o início de janeiro. “A empresa pretende obter, desta negociação, um instrumento de regulamentação do trabalho único, com vantagens para os trabalhadores e que permita a sustentabilidade da empresa”.

A adesão à greve dos trabalhadores da Portway tem estado a provocar atrasos e cancelamentos de voos em Lisboa e os constrangimentos naquele aeroporto podem piorar ao longo da tarde, disse à Lusa fonte do SINTAC. A adesão à paralisação no aeroporto de Lisboa está hoje entre 80% e 85%, no Porto entre 70% e 75% e Faro e Funchal 50%, disse a mesma fonte.

No dia 20 de dezembro, o SINTAC anunciou um pré-aviso de greve na Portway para hoje, sábado e domingo nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal.

Na sexta-feira passada, a Portway disse que a “incoerência” do sindicato que convocou a paralisação “ameaça a empresa”.