Sem Centeno, portugueses acreditam que Governo fica pior

Mário Centeno foi o ministro das Finanças responsável pela forte redução do défice na anterior legislatura. Arranca esta nova legislatura com a promessa de um excedente “histórico” já em 2020, mas também com o tabu sobre se permanece ou não no Executivo. Se sair, o Governo de António Costa ficará pior.

De acordo com o barómetro da Intercampus, realizado para o Jornal de Negócios (link indisponível) e para a CM/CMTV, um em cada três portugueses considera que o Governo vai ficar pior caso Mário Centeno abandone a pasta das Finanças. A maioria, 43,2%, considera, no entanto, que a governação será igual, com ou sem o responsável pelas Finanças.

Contudo, nota a Intercampus, olhando para os resultados sobre a questão da saída de Mário Centeno do passado, percebe-se que apesar de a maioria considerar que o Governo irá ter o mesmo desempenho com ou sem Centeno, a saída do ministro das Finanças agrava as perspetivas dos mesmos inquiridos sobre o desempenho do segundo Governo de Costa.

Recorde-se que Centeno chegou a ser apontado para comissário europeu, sendo que depois esteve na corrida ao FMI, para substituir Christine Lagarde, de saída para o BCE. Ficou, mas a sua permanência tem sido questionada.

O Expresso noticiou recentemente que Mário Centeno tem apoios em Bruxelas caso queira ter um segundo mandato como presidente do Eurogrupo, mas o futuro do ministro das Finanças deverá passar pelo Banco de Portugal. Questionado sobre a possibilidade de assumir o lugar de Carlos Costa, Centeno afirmou: “Não vejo nenhum conflito de interesses” na transição das Finanças para o cargo de governador do Banco de Portugal.