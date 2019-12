Menos de 48 horas depois de Augusto Santos Silva afirmar que um dos principais problemas das empresas em Portugal “é a fraquíssima qualidade da gestão”, António Saraiva, presidente da CIP, deu a resposta: “Ficámos assim a saber qual a imagem que um dos mais importantes elementos do Governo tem das empresas e empresários nacionais. A perceção confessada diz muito da forma como cumpre no exterior a missão que o país lhe confiou. Promover o investimento externo no país e denegrir injustamente a imagem de empresários e empresas portuguesas não me parece ser exatamente aquilo que se entende como a nobre missão de defesa do interesse nacional”.

