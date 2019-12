Produção industrial sobe pela primeira vez em seis meses

O índice de produção industrial registou uma subida homóloga de 0,2% em novembro, após um recuo de 2,3% no mês anterior, beneficiado sobretudo pelo agrupamento de Energia, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE). Foi o primeiro aumento homólogo em seis meses.

Segundo o INE, o agrupamento de Energia apresentou o contributo mais influente para a variação positiva do índice agregado (1,9 pontos percentuais), originado por uma taxa de variação de 10,3% (1,1% no mês anterior).

Também o agrupamento de Bens de Investimento deu um contributo positivo (0,8 pontos percentuais), em resultado de uma variação homóloga de 5,1% (2,2% em outubro), acrescenta.

Os Bens de Consumo e os Bens Intermédios, por sua vez, apresentaram contributos negativos (-2,5 pontos percentuais no total dos dois agrupamentos), resultantes de taxas de variação de -5,7% (-5,9% no mês anterior) no primeiro caso e -1,6% (-2,5% em novembro) nos ‘Bens Intermédios’, sinaliza o INE.

No que se refere à variação mensal, o índice de produção industrial registou uma variação mensal de -0,6% em novembro (3,0% em outubro).

De acordo com o INE, “todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram contributos negativos para a variação do índice total, exceto o de Energia (1,9 pontos percentuais, em resultado de uma taxa de variação de 10,3%, que compara com 9,0% no mês anterior)”.

Dos restantes agrupamentos destaca-se, pela intensidade do seu contributo (-1,6 pontos percentuais), o de ‘Bens de Consumo’, que passou de uma variação mensal de 2,3% em outubro, para -4,7% em novembro, refere.

Os agrupamentos de Bens Intermédios e de Bens de Investimento apresentaram contributos de -0,7 pontos percentuais e de -0,2 pontos percentuais, respetivamente, originados por taxas de variação de -2,1% e de -1,4% (2,8% e -1,5% no mês anterior), pela mesma ordem.

Segundo a nota explicativa do INE, o índice de produção industrial mede as variações do volume da produção, sendo os seus resultados obtidos a partir do Inquérito Mensal à Produção Industrial.

Os resultados divulgados esta segunda-feira foram corrigidos dos efeitos de calendário e da sazonalidade.