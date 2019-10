Ao contrário do que aconteceu na Zona Euro e na União Europeia, a produção industrial em Portugal recuou em agosto face ao mês anterior. De acordo com os dados divulgados, esta segunda-feira, pelo Eurostat, em termos homólogos, a área da moeda única viu a produção industrial descer 2,8% e o bloco comunitário 2%. Em Portugal, verificou-se uma queda ainda mais acentuada: 4,6%.

“Em agosto de 2019 e em comparação com julho de 2019, a produção industrial subiu 0,4% na Zona Euro e 0,1% na União Europeia“, nota o gabinete de estatísticas. Entre os Estados-membros, os maiores saltos foram registados em Malta (5,6%), Estónia (3,9%) e Letónia (3%). No sentido inverso, a Croácia (-3%), a Eslováquia (-2,6%) e a Lituânia (-2,4%) protagonizaram as maiores quedas.

Já em Portugal, na variação em cadeia, foi registada uma queda de 1%. A produção industrial nacional voltou assim a cair, depois de em julho ter recuperado (com um salto de 4,7%) do decréscimo significativo registado no mês anterior (em junho tinha sido contabilizada uma descida de 4,6%).

Em termos homólogos, a produção industrial na Zona Euro desceu 2,8% e a da União Europeia caiu 2%. Foi em Malta (7,4%), na Dinamarca (6,6%) e na Finlândia (4,5%) que se registaram as maiores subidas. Por outro lado, foi na Eslováquia (-8,1%), na Irlanda (-6,2%) e na Roménia (-6,1%) que se verificaram as maiores quedas.

Em comparação com agosto de 2018, a produção industrial em Portugal caiu, em agosto deste ano, 4,6%. Este é o terceiro mês consecutivo em que Portugal está a registar essa tendência.