Os conservadores nacionalistas no poder na Polónia venceram as eleições legislativas com 45,16% dos votos, de acordo com os resultados oficiais que se referem à contagem de 82,79% das circunscrições.

O partido conservador eurocético Lei e Justiça (PiS) de Jaroslaw Kacynski obteve a maioria absoluta para um novo mandato de quatro anos em que pode dar continuidade ao programa de reformas consideradas “controversas”.

A formação política Coligação Cívica (KO), centrista, não ultrapassa os 26,10% dos votos das eleições legislativas que decorreram no domingo na Polónia.