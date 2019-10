Ivo Rosa tentou proteger a Polícia Judiciária Militar das investigações da congénere civil ao reaparecimento do material roubado em Tancos. O juiz de instrução criminal impediu o acesso dos inspetores da PJ a dados de tráfego das antenas de telemóvel por considerar que violava a Constituição. Mas o Tribunal da Relação de Lisboa teve outro entendimento e permitiu o acesso a essa informação considerada essencial nas diligências. Ainda assim, os investigadores acabaram por perder cerca de cinco meses com decisão de Ivo Rosa, relata o jornal Público esta segunda-feira (acesso condicionado).

Em outubro de 2017, menos de uma semana depois de ter aparecido o material militar roubado do paiol de Tancos, os inspetores da Polícia Judiciária decidiram pedir aos operadores informações sobre as listas de tráfego — chamadas e mensagens escritas — das antenas de telemóvel do Montijo, Golegã, Entroncamento e Torres Novas — tinha sido feita de uma cabine telefónica do Montijo a chamada supostamente anónima para o piquete da Judiciária Militar, a dar conta do paradeiro do armamento. Ivo Rosa considerou isso ilegal e não permitiu o acesso, tendo considerado que “as antenas em causa abrangem uma grande dispersão territorial” e haveria “violação da reserva da intimidade da vida privada”.

Inconformado com a decisão, o Ministério Público recorreu para o Tribunal da Relação de Lisboa, que cinco meses depois autorizou o acesso àquela informação, considerando “absolutamente nuclear para a investigação”, refere o Público.

Entretanto, segundo o Diário de Notícias (acesso pago), um relatório da Polícia Judiciária civil sobre o processo de Tancos concluiu que existiram fugas de informação para os jornais que “possibilitaram aos suspeitos ter acesso às linhas de trabalho da investigação, bem como às diligências que iam sendo realizadas”, causaram “o descrédito na investigação” e “minaram todas as diligências de forma irremediável”.

De acordo com o Diário de Notícias, a Polícia Judiciária civil reuniu dezenas de artigos e cronologicamente estabeleceu uma relação entre as informações partilhadas com a Polícia Judiciária Militar, ainda numa fase inicial do inquérito, e as notícias que foram publicadas, apontando o dedo aos militares pelas “sucessivas fugas”.