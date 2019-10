Papeleiras caem 1% e voltam a castigar bolsa de Lisboa

As papeleiras Navigator e Altri caem 1% no arranque da sessão em Lisboa, e juntamente com mais 14 cotadas deixam o principal índice português a negociar abaixo da linha de água.

Por fazerem parte de um setor cíclico, sensível às variações da economia mundial e à dinâmica das exportações, a Navigator e Altri continuam bastante dependentes do sentimento dos investidores em relação à evolução das negociações entre os EUA e a China para evitar uma guerra comercial entre os dois grandes blocos mundiais.

Embora tenham recuperado parte das perdas no final de semana passada, as duas papeleiras voltam a ceder esta segunda-feira. A Navigator cai 1,08% para 3,28 euros, com a “casa-mãe” Semapa a perder 1,63% para 12,1 euros. A Altri cede mais de 0,8%. Já o PSI-20 recua 0,52% para 4.978,20 pontos.

“Não só a Navigator e a Altri são duas empresas cujas atividades são altamente cíclicas, como a China é o principal comprador mundial de pasta e papel”, referem os analistas do BPI no Diário de Bolsa. “Assim sendo, embora não seja de excluir que o efeito técnico ainda não se tenha esgotado, é importante frisar que para que a recuperação assuma moldes mais sólidos é necessário que o sentimento dos investidores em relação às empresas cíclicas se torne positivo, de forma mais vincada e duradoura”, acrescentam.

Navigator cai mais de 1%

NVG 0,74%

No dia em que arranca a oferta de subscrição de obrigações da Mota-Engil, as ações da construtora (também ela sensível ao andamento da economia mundial) seguem em baixa de 0,48% para 1,883 euros.

Entre os pesos pesados, o BCP também está em queda, embora as perdas sejam mais ligeiras: o banco recua 0,10% para 0,1953 euros. Galp, EDP e EDP Renováveis também estão no vermelho e a pressionara o índice português. Do lado positivo, de resto, estão apenas a Pharol e a Sonae Capital, com subidas de 0,8% e 1,8%, respetivamente.

Lá por fora, a sessão europeia também iniciou abaixo da linha de água, com o benchmark Stoxx 600 a cair 0,61% para 389,22 pontos e as perdas nas bolsas de Madrid, Milão e Frankfurt a situarem-se entre 0,3% e 0,6%. Além da guerra comercial, o Brexit vai continuar a dominar a atenção os analistas.

“Durante esta e as próximas sessões, os investidores irão manifestar o seu veredicto sobre o acordo entre os EUA e a China. Em relação à diminuição de uma saída desordenada do Reino Unido da União Europeia, o seu impacto nos índices europeus deverá ser limitado”, vaticinam os analistas do BPI.

(Notícia em atualização)