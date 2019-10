O presidente dos EUA anunciou que foi alcançado um “acordo substancial” com a China para travar a escalada na guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Este acordo de “primeira fase” vai travar a entrada em vigor de uma leva de tarifas sobre a China que estava prevista para 15 de outubro.

O acordo prevê que a China compre entre 40 mil milhões e 50 mil milhões em produtos agrícolas produzidos nos EUA e o país aceitou também uma série de regras na forma como gere a sua divisa. Além disso, segundo o presidente norte-americano, foi estabelecido um acordo em torno da propriedade intelectual, outro dos temas sensíveis na relação comercial entre as duas nações, avançou o The New York Times (acesso pago).

Responsáveis dos dois países levaram a cabo a 13.ª ronda negocial esta semana, numa tentativa de pôr fim a 18 meses de escalada na imposição de tarifas aduaneiras, que chegaram a um total de 360 mil milhões de dólares no que toca às importações de produtos chineses e ameaçaram atirar a economia mundial para uma recessão. No entanto, este acordo parcial está ainda longe do acordo mais abrangente que tem sido defendido pelo presidente.

A ronda negocial culminou esta sexta-feira com uma reunião entre Trump e o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, na Casa Branca. Na expectativa deste acordo, os três principais índices norte-americanos registaram uma alta, com o S&P 500 a ganhar 1,09% e o industrial Dow Jones a valorizar 1,21%.