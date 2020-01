BHIB abre filial especializada em seguros para criativos

A Create Insurance, nova marca do grupo BHIB Insurance Brokers, oferece seguros de responsabilidade civil e profissional à medida e para períodos de subscrição de uma semana a um ano, com cobertura de equipamento, de produto, indemnizações contratuais e propriedade intelectual.

A flexibilidade do serviço é assegurada pela agilidade de uma plataforma de contratualização e assistência online acessível 24 horas por dia/sete dias por semana, e pela experiência de uma equipa, ela própria constituída por antigos profissionais freelancers do setor criativo.

A plataforma tecnológica que operacionaliza o negócio da Create Insurance foi desenvolvida pela Brokertech, uma subsidiária de software do grupo BHIB, e as coberturas subscritas pela nova mediadora adequam-se à vida dos freelancers em território do Reino Unido, União Europeia e qualquer parte do mundo, qualquer seja a atividade do criativo (músico; artista de teatro ou cinema; fotógrafo; guia de turismo aventura; operador ou assistente de câmara; esteticista; designer ou copy).

Nos parceiros a montante, além do suporte da BHIB, a Create tem a Hiscox como seguradora responsável pela produção das apólices gerais, enquanto a Vitality fornece as coberturas opcionais (seguro Vida e rendimento profissional).

Em abril de 2019, a BHIB foi eleita ‘Employer of the Year’, uma distinção anual de âmbito regional (Leicester) patrocinada pela Growth Partners Plc.