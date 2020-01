Os resultados do «Personal Lines Survey», um dos relatórios produzidos pela publicação especializada no âmbito do mais amplo ‘Broker Service Survey’, distinguem a Chubb (com pontuação de 4.26) e a Covéa Insurance (4.21) como as melhores pelo segundo ano consecutivo, atribuindo-lhes ‘5 estrelas’, o máximo numa escala de um a cinco.

O estudo envolveu mais de 300 corretores (mediadores independentes) na avaliação do desempenho das seguradoras que atuam no mercado ‘personal lines’ (seguros de particulares nos ramos vida, acidentes pessoais, saúde, habitação e automóvel), tendo por base um conjunto de critérios que marcam a relação concreta com as seguradoras na atividade diária dos corretores.

Classificadas pelos corretores relativamente a indicadores como ‘rapidez e sentido de justiça na resolução das reclamações; experiência, flexibilidade e assistência prestada na subscrição das apólices; qualidade das coberturas; atendimento e gestão de processos’, aquelas duas companhias evidenciam, de acordo com a opinião dos mediadores, as melhores práticas.

Assim, as merecedoras de ‘5 estrelas’ posicionam-se à frente de concorrentes como a Hiscox (3ª do ranking), AXA, LV=, Ageas, Aviva, Home & Legacy, Zurich e a RSA, por esta ordem, com as duas últimas a fecharem a lista exibindo apenas duas estrelas.