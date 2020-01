Travelex fica offline após ciberataque

Com o sistema ‘em baixo’ e a sua página de internet inacessível depois de um ataque de ramsonware, a Travelex disponibilizou uma linha telefónica e atende os clientes através da rede de lojas tradicionais.

A empresa londrina que gere uma extensa rede operações de câmbio dentro e fora do Reino Unido foi obrigada a colocar todo o sistema offline, estando a sua página web preenchida com uma nota sobre a ocorrência e um número de telefone de apoio aos clientes que utilizaram a plataforma eletrónica para encomendar divisas.

Os hackers danificaram o sistema informático e pediram um resgate de 6 milhões de dólares, reporta imprensa adiantando ser ainda incerto que a Travelex tenha pago o dinheiro reclamado pelos piratas do ciberespaço. O ataque gerou caos entre os clientes que viajavam de férias por ocasião das celebrações de Ano Novo.

Na nota publicada no endereço eletrónico da entidade lê-se que a colocação do sistema em modo offline foi a medida reativa que permitiu conter o vírus informático. A Travelex acrescenta ainda que as investigações preliminares indicam que os dados de clientes não estão comprometidos.

Enquanto a Travelex sofre uma interrupção de serviço digital e vai atendendo ‘a papel e caneta’, operando apenas manualmente nas lojas tradicionais, a agência Reuters recorda que, num prospeto de bolsa, a Finablr, empresa-mãe da Travelex, declarou ser titular de um seguro contra risco cibernético.

A Finablr processa mais de 150 milhões de transações por ano através de sistemas informáticos. Desde o ataque, as ações da empresa desvalorizaram mais de 20%.