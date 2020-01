Ageas volta a ganhar Cinco Estrelas

A Ageas Seguros voltou a vencer o Prémio Cinco Estrelas, na categoria “Seguradoras”. A distinção premeia os melhores produtos e serviços que existem no mercado, seguindo um sistema de avaliação que mede o grau de satisfação dos consumidores.

A seguradora explica em comunicado que nos três testes realizados, junto de 1 426 consumidores, “a Ageas alcançou o estatuto de marca Cinco Estrelas e conseguiu um aumento significativo em três dos cinco critérios de classificação: preço/qualidade, confiança na marca e inovação”. Foram ainda destacadas a personalização da oferta, adaptada às necessidades concretas de cada Cliente; o atendimento de confiança, com profissionais experientes e especializados e o papel do Mediador como interlocutor privilegiado entre a seguradora e o Cliente.

Alexandra Catalão, Diretora de Marketing da Ageas Seguros afirma que “Os resultados tão positivos nos vários critérios reforçam o nosso compromisso de disponibilizar um mundo de soluções para cada Cliente e Mostra também a importância dos Mediadores da Ageas Seguros, que desempenham um papel importantíssimo no aconselhamento e que estão sempre disponíveis para analisar as necessidades individuais e propor as soluções mais adequadas”, diz.

O Prémio Cinco Estrelas tem como critérios de avaliação as principais variáveis que influenciam a decisão de compra dos consumidores. A Ageas ganhou este prémio pela quarta vez consecutiva.