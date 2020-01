EDP ganha novo contrato para energia solar no Brasil

A EDP conquistou um novo contrato para o fornecimento de energia solar no mercado brasileiro. O contrato de aquisição de energia (CAE) tem uma duração de 19 anos, estando previsto o arranque das operações em 2022.

Em comunicado enviado à CMVM, a elétrica revela que este CAE para a venda de energia gerada pelo parque solar de Lagoa, localizado no estado brasileiro de Paraíba, “tem uma capacidade total de 66 MW e o início de operações esperado para 2022“.

“Com este novo contrato, a EDP reforça a sua presença num mercado com baixo perfil de risco, através do estabelecimento de contratos de longo prazo, recursos renováveis atraentes e perspectivas sólidas a médio e longo prazo”, nota a empresa liderada por António Mexia, que controla 82,6% da EDP Renováveis.

“Este novo projeto solar incrementa a diversificação tecnológica do portfólio da EDP, no qual a capacidade total solar deverá atingir 1,3 GW em 2022”, diz a EDP, acrescentando que “tem actualmente contratado 5,3 GW dos ~7,0 GW de capacidade global prevista para o período de 2019-22, conforme anunciado no Strategic Update de 12 de março de 2019″.