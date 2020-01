José Eduardo Martins foi apoiante “público e notório” de Miguel Pinto Luz na primeira volta das eleições para a presidência do PSD, porque defendia uma mudança na estratégia do PSD, mas, agora, na segunda volta, não está ao lado de Luís Montenegro. “Não vou votar no sábado, nenhum dos programas me motiva”, afirmou ao ECO.

O advogado da Abreu Advogados e antigo secretário de Estado do Ambiente foi dos primeiros a anunciar o apoio ao vice-presidente da Câmara de Cascais e ainda este sábado foi dos notáveis que deu a cara na sede de campanha de Pinto Luz em Lisboa. Mas, ao contrário de outros apoiantes deste candidato, como Matos Rosa, José Eduardo Martins põem-se fora da segunda volta. “Por alguma razão, Rui Rio esteve próximo da maioria absoluta depois dos resultados das legislativas. O ‘challenger’ escolhido para a bipolarização [Luís Montenegro] não esteve à altura do desafio”, afirma José Eduardo Martins. “Porquê? Não conseguiu apresentar propostas credíveis por oposição a um programa gasto [Rui Rio]”.

José Eduardo Martins está “curioso” com o que se vai passar no dia seguinte à segunda volta, no próximo dia 18. “O dia seguinte vai ser difícil e será preciso o envolvimento de todos, mas os sinais que vi não são propriamente positivos”.

No sábado, Rui Rio conquistou 49,44% dos votos (15.301 votos) e Luís Montenegro 41,26% (12.767), de acordo com conselho de jurisdição do PSD, que anunciou os votos provisórios. Já Miguel Pinto Luz ficou com 9,3%, isto sem contar com os votos da Madeira que foram impugnados.