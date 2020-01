Tranquilidade entrega donativo de 12.220 euros à AMI

A Tranquilidade converteu o valor que habitualmente disponibiliza para ofertas natalícias num donativo para a Missão de Natal da AMI, iniciativa que foi acompanhada de uma venda solidária e de uma recolha de alimentos realizadas pelos colaboradores. No total, foram angariados 12.220 euros e milhares de produtos alimentares, a mais de 600 famílias.

A Missão Natal AMI apoia as famílias acompanhadas pela AMI que se encontram em situação de pobreza e exclusão social em território nacional e o apoio da Tranquilidade incluiu também uma componente de voluntariado, com 30 dos seus colaboradores a ajudar na preparação dos cabazes de Natal em 6 Centros Porta Amiga da AMI, em Lisboa (Olaias e Chelas), Almada, Porto, Vila Nova de Gaia e Angra do Heroísmo.

Esta ação está em linha com a estratégia de responsabilidade social da Tranquilidade.