BlackRock muda estratégia. Foco são as alterações climáticas

A BlackRock vai apostar no ambiente e desinvestir em setores com maior risco ao nível da sustentabilidade. O anúncio sobre a mudança no posicionamento da maior gestora de ativos do mundo (responsável pela gestão de 7 biliões de dólares em ativos) foi feito pelo fundador e CEO Laurence Fink na carta anual que envia aos clientes, a que o New York Times (acesso pago, conteúdo em inglês) teve acesso.

Fink afirmou que a BlackRock vai abandonar investimentos que “apresentem um elevado risco relacionado com sustentabilidade” como carvão. O objetivo é incentivar, não só energéticas mas todas as empresas, a reavaliar a pegada carbónica.

“A consciencialização está a mudar rapidamente e acredito que estamos à beira de redesenhar fundamentalmente as finanças”, escreveu o CEO na carta. “Os sinais de risco climático está a incentivar os investidores a reavaliar as linhas mestras das finanças modernas“, sublinhou.

Fink acredita que esta é a crise mais profunda que já assistiu nos 40 anos de carreira. “Mesmo que apenas uma fração do que a ciência diz seja verdade, é uma crise estrutural e de longo prazo”, alertou.

Entre as mudanças na estratégia está a introdução de novos fundos de investimentos e maior intervenção na gestão das empresas em que a gestora detém participações. A BlackRock não é a primeira a tomar esta decisão, mas é um movimento relevante dada a dimensão da empresa, que poderá pressionar outros gestores a seguir a aposta.