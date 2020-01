EDP paga 1,75% para emitir 750 milhões em dívida verde

O preço da emissão de dívida verde por parte da EDP já foi fechado. A elétrica pagou 1,75% para emitir 750 milhões de euros em títulos representativos de dívida “green” subordinada, deu conta em comunicado.

“A EDP fixou o preço para uma emissão de instrumentos representativos de dívida subordinada fixed to reset rate no montante total de 750 milhões de euros, com uma opção de reembolso antecipado 5,25 anos após a data de emissão, data de vencimento em julho de 2080 e uma yield de 1,75% (cupão de 1,7%) aplicável até à primeira data de reset a ocorrer 5 anos e 6 meses após a emissão (as “Notes”)”, refere o comunicado enviado ao regulador do mercado de capitais português.

Em causa está uma operação de troca de dívida que foi tornada pública nesta segunda-feira de manhã. Em comunicado enviado à CMVM, a elétrica tinha revelado ter feito “um convite para apresentação de ofertas de venda em dinheiro dos valores mobiliários representativos de dívida abaixo identificados”, apontando para a linha “Fixed to Reset Rate Subordinated Notes due 2075”. Esta linha apresenta um valor de 750 milhões.

A EDP dizia ainda que as ofertas que recebesse ficariam, contudo, sujeitas “à aceitação por parte da EDP e a certos termos, condições e limites estabelecidos”. “A aquisição dos instrumentos validamente oferecidos pelos titulares na oferta está sujeita, entre outros fatores, ao sucesso da colocação da emissão das Novas Green Notes Subordinadas”, notava ainda a empresa liderada por António Mexia. A EDP vê agora fechada com sucesso essa operação.

O objetivo da EDP é agora utilizar as receitas líquidas desta emissão “para financiar ou refinanciar, no todo ou em parte, o portfólio de projetos “Green” elegíveis do grupo EDP tal como definido no “Green Bond Framework” da EDP”. “Esta emissão permitirá estender a vida média da dívida do grupo EDP e reforçar a sua flexibilidade financeira”, acrescenta ainda o comunicado que informa sobre as condições obtidas nesta emissão.

(Notícia atualizada às 19:14 com mais informação)