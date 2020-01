A EDP está de volta ao mercado, mas desta vez para recomprar dívida. A empresa liderada por António Mexia propõe a amortização antecipada de títulos de dívida com maturidade em 2075, uma linha que conta com um saldo vivo de 750 milhões de euros. Vai emitir títulos de dívida verde para pagar a operação.

Em comunicado enviado à CMVM, a EDP revela que foi feito “um convite para apresentação de ofertas de venda em dinheiro dos valores mobiliários representativos de dívida abaixo identificados”, apontando para a linha “Fixed to Reset Rate Subordinated Notes due 2075”. Esta linha apresenta um valor de 750 milhões.

As ofertas que receber ficaram, contudo, sujeitas “à aceitação por parte da EDP e a certos termos, condições e limites estabelecidos”. “A aquisição dos instrumentos validamente oferecidos pelos titulares na oferta está sujeita, entre outros fatores, ao sucesso da colocação da emissão das Novas Green Notes Subordinadas”, nota.

A EDP “pretende emitir uma nova série de instrumentos representativos de dívida subordinada fixed to reset com denominação em euros, sujeito a condições de mercado (as ‘Novas Green Notes Subordinadas’ ou as ‘Novas Notes’)”, diz a EDP, notando que estes títulos “são sénior apenas

relativamente às ações ordinárias da EDP e subordinadas às suas obrigações seniores”.

“As receitas da emissão serão destinadas ao portfólio de projetos ‘Green’ elegíveis do grupo EDP”, acrescenta a empresa em comunicado enviado aos investidores.